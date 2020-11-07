2020-11-07

ضبط 22 طنًّا من الطماطم الفاسدة في سوق الدمام

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت امانة المنطقة الشرقية ممثلة في فرق الإدارة العامة للأسواق أمس، جولة تفتيشية استهدفت سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، اسفرت عن ضبط 22 طنًّا من الطماطم الفاسدة المعدة للفرز والبيع.

وأوضحت أمانة الشرقية انه تم مصادرة واتلاف الطماطم واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المختلفين، مشيرة الى أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضافت الى أن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وشددت أمانة الشرقية بعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق كافة الاجراءات النظامية بحقهم، داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

