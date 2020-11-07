شكرا لقرائتكم فيديو.. عاصفة غبارية تضرب الرس وتتجه إلى القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-07 فيديو.. عاصفة غبارية تضرب الرس وتتجه إلى القصيم متابعات الخليج 365 - القصيم حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند من عاصفة غبارية جراء رياح هابطة غرب القصيم، ضربت الرس قبل قليل، وتزحف شرقًا ناحية وسط وشرق القصيم. ونشر المسند، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو يبين العاصفة الغبارية المتجهة إلى وسط وشرق القصيم مساء اليوم السبت. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار التقلبات الجوية على مستوى مناطق المملكة المختلفة، غدًا الأحد. كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة كذلك مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) وعلى مرتفعات جازان، عسير، الباحة. وتضمنت توقعات الأرصاد أيضًا تكوّن السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك.



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