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2020-11-07 القبض على 3 أشخاص في الرياض استولوا على أموال من أجهزة الـ ATM جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين، وقد تم القبض عليهم ( ثلاثة مواطنين ، جميعهم في العقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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