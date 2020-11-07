محمد بن مسعود - الدمام - دفعت بعض الأهالي للخروج والتنزه هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. أمطار خفيفة تلّطف الأجواء بـ"مهد الذهب" ومحيطها فهد الغبيوي الخليج 365 2020-11-07 هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 06:16 PM دفعت بعض الأهالي للخروج والتنزه دفعت بعض الأهالي للخروج والتنزه هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على محافظة مهد الذهب وبعض المواقع في ضواحيها، لطّفت الأجواء ودفعت بالكثير من محبي التنزه للخروج للبر، للاستمتاع بالأجواء.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. ، أمطار خفيفة تلّطف الأجواء بـ"مهد الذهب" ومحيطها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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