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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 85 طنًا و600 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 85 طنًا من السلال الغذائية في سقطرىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-07
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 85 طنًا و600 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
06:09 PM
استفاد منها 4,800 فرد
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 85 طنًا و600 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
، مركز الملك سلمان يوزع أكثر من 85 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى ،
المصدر : الخليج 365
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