، تأسيس جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتأسيس جمعية "عطاء"، لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عبدالله بن منصور آل عضيد، إن الجمعية جاءت لتساهم في تحقيق رؤية المملكة "2030" في تشجيع وتطوير القطاع الوقفي.
وتهدف إلى التوعية بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتقديم الخدمات والاستشارات والدراسات الوقفية، وتطوير استدامة الكيانات الوقفية، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا.
وقدّم "آل عضيد"، شكره للوزارة وفرعها بمنطقة عسير، ومركز التنمية الاجتماعية بأبها، على الجهود المبذولة والحثيثة لتنمية المجتمع والاستثمار فيه بالموافقة على تأسيس مثل هذه الجمعيات الأهلية والنوعية ودعمها في مختلف مناطق المملكة.
تأسيس جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتأسيس جمعية "عطاء"، لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عبدالله بن منصور آل عضيد، إن الجمعية جاءت لتساهم في تحقيق رؤية المملكة "2030" في تشجيع وتطوير القطاع الوقفي.
وتهدف إلى التوعية بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتقديم الخدمات والاستشارات والدراسات الوقفية، وتطوير استدامة الكيانات الوقفية، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا.
وقدّم "آل عضيد"، شكره للوزارة وفرعها بمنطقة عسير، ومركز التنمية الاجتماعية بأبها، على الجهود المبذولة والحثيثة لتنمية المجتمع والاستثمار فيه بالموافقة على تأسيس مثل هذه الجمعيات الأهلية والنوعية ودعمها في مختلف مناطق المملكة.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
06:09 PM
"آل عضيد": تساهم في تحقيق رؤية المملكة "2030"
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتأسيس جمعية "عطاء"، لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.عبدالله بن منصور آل عضيد، إن الجمعية جاءت لتساهم في تحقيق رؤية المملكة "2030" في تشجيع وتطوير القطاع الوقفي.
وتهدف إلى التوعية بأهمية الوقف وأثره التنموي، وتقديم الخدمات والاستشارات والدراسات الوقفية، وتطوير استدامة الكيانات الوقفية، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريبًا.
وقدّم "آل عضيد"، شكره للوزارة وفرعها بمنطقة عسير، ومركز التنمية الاجتماعية بأبها، على الجهود المبذولة والحثيثة لتنمية المجتمع والاستثمار فيه بالموافقة على تأسيس مثل هذه الجمعيات الأهلية والنوعية ودعمها في مختلف مناطق المملكة.
، تأسيس جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تأسيس جمعية "عطاء" لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.