محمد بن مسعود - الدمام - احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط. وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء. "الكودي" يحتفل بعقد قرانه في خميس مشيط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07 احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط. وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء. 07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 05:46 PM احتفل ذياب علي سند الكودي الشهراني، بعقد قرانه على كريمة المرحوم فرج مبارك الحتارشه الشهراني، في محافظة خميس مشيط. وبهذه المناسبة، تلقى "الكودي" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء. ، "الكودي" يحتفل بعقد قرانه في خميس مشيط ،

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