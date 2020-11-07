شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة" ترصد مكافأة مالية للمبلغين عن المخالفات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكافأة المبلغين عن المخالفات الضريبية، موضحة أنها تمنح الشخص مكافأة مالية بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.

وأشارت الهيئة إلى أن المكافأة تُقدر ب1000 ريال كحد أدنى، ومليون ريال كحد أقصى، مبينة أن المكافأة تُمنح للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة، وتحصيل المبلغ منها.

وتابعت أنها تستقبل بلاغات المخالفات الضريبية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة هنا، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على ضمان السرية التامة لمعلومات المبلغ.