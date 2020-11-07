شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز مع "جيرالد فورد" في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهرت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، مع الرئيس الأمريكي السابق جيرالد فورد في الرياض عام 1399هـ (1979م).
وظهر في الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز، الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يستقبل الرئيس الأمريكي السابق في الرياض.
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