شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاصفة من الغبار تجتاح مدينة الرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، عاصفة من الغبار تجتاح، مدينة الرس، حيث حولت النهار إلى ليل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة، للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.