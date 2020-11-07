شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب أفغاني يجيد بطلاقة اللهجة السعودية في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وثق مقطع فيديو ترحيب بائع أفغاني بالزبائن مرددا عبارات تعكس إجادته اللهجة الشمالية السعودية بطلاقة. وثق مقطع فيديو ترحيب بائع أفغاني بالزبائن مرددا عبارات تعكس إجادته اللهجة الشمالية السعودية بطلاقة. وقال طارق محمد البائع الأفغاني أنه يعيش في حائل منذ عدة سنوات واعتاد علي التحدث باللغة العربية وتمسك بعرف وتقاليد وعادات ومكارم أخلاق المواطنين في حائل. ومضي قائلا "أشعر كأنني واحدا منهم." وأضاف فواز الركابي أحد سكان جبة أن الوافدين عاشوا معنا منذ سنوات طويلة وبيننا علاقة طيبة ، ونعيش معا في آمان، حيث أن حكومتنا الرشيدة توجهنا بالتعايش مع الغير في جو يسوده المحبة والود .

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