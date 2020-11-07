شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عاصفة غبارية مرعبة على الرس بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة هبوب عاصفة غبارية على الرس فس القصيم، اليوم السبت في مشهد مرعب. وثق مقطع فيديو لحظة هبوب عاصفة غبارية على الرس فس القصيم، اليوم السبت في مشهد مرعب. وأظهر الفيديو لحظة تحرك العاصفة نحو الرس؛ حيث بدت عاصفة قوية، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة. وكانت هيئة الأرصاد جذرت من الأمطار وتكون السحب الرعدية المصحوبة بالغبار خلال الفترة الحالية.

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