“الدفاع المدني” يحذر من السير في بطون الأودية خلال هطول الأمطار بهذه المناطق

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جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من السير أو ‏الاقتراب أثناء هطول الأمطار من المناطق ‏المنخفضة وتجمعات ‏المياه وبطون الأودية، وخاصة بعد تنبيهات هيئة الأرصاد ‏وحماية البيئة من احتمالية ‏هطول أمطار رعدية على بعض ‏المناطق.‏

وأشارت إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الغزيرة والتي قد ‏تصل لحد السيول، على أجزاء من مناطق، مكة ‏المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وحائل.‏

ولفتت إلى أن مناطق، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وعسير وجازان وتبوك ‏الجوف، ستتعرض ‏لهطول أمطار ‏متوسطة ورياح نشطة، بينما تتأثر منطقة القصيم بهطول ‏أمطار ‏خفيفة إلى متوسطة .‏

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من ‏المخاطر المحتملة في ‏مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن ‏تجمع السيول والالتزام ‏بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.‏

