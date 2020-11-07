“الدفاع المدني” يحذر من السير في بطون الأودية خلال هطول الأمطار بهذه المناطق

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جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من السير أو الاقتراب أثناء هطول الأمطار من المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، وخاصة بعد تنبيهات هيئة الأرصاد وحماية البيئة من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.
وأشارت إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الغزيرة والتي قد تصل لحد السيول، على أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وحائل.
ولفتت إلى أن مناطق، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وعسير وجازان وتبوك الجوف، ستتعرض لهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة، بينما تتأثر منطقة القصيم بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة .
وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
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