استفسار لمواطن..
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بالمكافأت المرصودة للمواطنين حال التبليغ عن مخالفة ضريبية.
ونشر الحساب الرسمي للهيئة عبر تويتر، تغريدة جاء فيها: «عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بـ1000 ريال كحد أدنى و1.000.000 مليون ريال كحد أقصى».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا، ردًا على هذه التغريدة على تويتر، قال فيه: «المكافأة على إيش بالضبط؟».
ورد حساب العناية بعملاء الزكاة والدخل على هذا التساؤل، موضحًا أن المكافأة المالية التي يتم منحها لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1.000.000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي، وللمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين من خلال الرابط التالي: https://t.co/innMU7YYJz.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل»: مكافأة الإبلاغ عن المخالفة الضريبية تصل مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.