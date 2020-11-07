«الزكاة والدخل»: مكافأة الإبلاغ عن المخالفة الضريبية تصل مليون ريال

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بالمكافأت المرصودة للمواطنين حال التبليغ عن مخالفة ضريبية.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة عبر تويتر، تغريدة جاء فيها: «‏عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بـ1000 ريال كحد أدنى و1.000.000 مليون ريال كحد أقصى».

ووجّه أحد المواطنين استفسارًا، ردًا على هذه التغريدة على تويتر، قال فيه: «المكافأة على إيش بالضبط؟».

ورد حساب العناية بعملاء الزكاة والدخل على هذا التساؤل، موضحًا أن المكافأة المالية التي يتم منحها لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1.000.000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي، وللمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين من خلال الرابط التالي: https://t.co/innMU7YYJz‎.