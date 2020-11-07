«الصحة»:407 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 433 حالة ووفاة 19 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 350229 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 336966 حالة.

كما تمّ تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5525 حالة.

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