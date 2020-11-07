خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 350229 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 336966 حالة.
كما تمّ تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5525 حالة.
اقرأ أيضا:
«متحدث الصحة» يكشف آلية التصدي للموجة الثانية لفيروس كورونا
بالفيديو.. وزارة الصحة تحدد 4 خطوات لاستلام نتيجة فحص كورونا بسهولة
وزارة الصحة تحدِّد «الفترة الآمنة» للتبرع بالدم بعد التعافي من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»:407 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 433 حالة ووفاة 19 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.