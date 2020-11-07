هل يحق للمعلن أن يسترد ما دفعه لمشاهير «سناب» بعد معرفة أعداد متابعيه الحقيقية؟

أوضح المحامي محمد الوهيبي أنه من الممكن استرداد المبالغ المدفوعة لمشاهير سناب شات من أجل الإعلان عن منتج محدد إذا تبين كذبهم بشأن أعداد متابعيهم في حالة واحدة فقط.

وأكد محمد الوهيبي خلال لقاء تلفزيوني على فضائية «الإخبارية» في برنامج «120» أنه يمكن استرداد المبالغ المدفوعة لمشاهير سناب شات من قبل المعلنين إذا تبين كذب هؤلاء المشاهير بشأن أعداد متابعيهم في حالة كانت هناك عقود قانونية مبرمة بين المعلن ومشهور سناب شات.

وأضاف الوهيبي أن عند التعاقد مع مشاهير سناب شات، لابد أن تحمي الشركات نفسها بعقود مذكور فيها تفاصيل الإعلان من حيث ذكر عدد المتابعين وعدد مرات تكرار الإعلان وتفاصيل أخرى.

وفي هذه الحالة، عند مخالفة أي شرط من شروط العقد سواء عدد المتابعين أو غيره، تستطيع الشركة استعادة المبالغ وفسخ العقود، وأشار الوهيبي أن هذه شركات كبيرة المفترض أن لديها قطاعات قانونية متخصصة في صياغة هذه العقود.

وفي حالة وجود عقد يحتوي على كل التفاصيل، تستطيع الشركة المطالة بتعويض وقد ترتقي المخالفة إلى واقعة جنائية إما أن تكون نصب واحتيال أو تكون تزوير.

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