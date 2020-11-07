أخبار السعودية اليوم.. مواطنون يخترعون خوذة ذكية لمرضى الشلل.. وأكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات بالمسجد الحرام

ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية اليوم السبت، الموافق 7 نوفمبر 2020م، منها: سعوديون يخترعون خوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام، وأكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، وأمطار رعدية اليوم على 8 مناطق بالمملكة.

تساعدهم في التحكم بالأجهزة عبر الإنترنت.. سعوديون يخترعون خوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

نجح 4 سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية تُمكِّن مرضى الشلل التام الذين لا يستطيعون الكلام والحركة من التحكم في جميع الأجهزة عبر «الإنترنت»، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

أكثر من 80 ألف بلاغ لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام

كشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام، عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد (1966) والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة، منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

الأرصاد: أمطار رعدية اليوم على 8 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق: «حائل، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة».

بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن التوصل لمرتكبي 8 جرائم

كشف الأمن العام عن عددٍ من القضايا التي تم إلقاء القبض على المتورطين فيها خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى ثماني جرائم.

بالفيديو.. وزارة البيئة توضح 6 فروق بين الحطب المحلي والمستورد

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الفروق بين الحطب المحلي ونظيره المستورد، مشيرة إلى مخاطر الاحتطاب على البيئة.

«تقويم التعليم» تحدد وثيقة رسمية لحضور الاختبار المحوسب عند فقد بطاقة الهوية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه في حال فقد بطاقة الهوية يجوز للطالب دخول الاختبار المحوسب بجواز السفر.

بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم توزيع الأب التركة أثناء الحياة

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم توزيع الأب الميراث على أبنائه أثناء حياته؛ خوفًا من حدوث مشاكل عقب وفاته.

هل يمكن لمصابي الإنفلونزا الموسمية أخذ اللقاح؟.. «الصحة» تُجيب

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للمصاب بالإنفلونزا الموسمية أخذ اللقاح، لكن بشرط شفائه من المرض واستقرار حالته الصحية.

أسعار الذهب بالسوق السعودية ترتفع في معاملات السبت

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 7/11/2020م، متأثرة بالارتفاع العالمي للذهب بسبب الانتخابات الأمريكية وتأثير فيروس كورونا.

«الصناعة»: التراخيص الجديدة تقفز 95% مع توفير 32 ألف وظيفة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرة تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة من قِبل الوزارة منذ تطبيقها في أكتوبر 2019، ما أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة نمت بعد إطلاق المبادرة بنسبة 116%، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نمواً قدره 95% مقارنة بالعام السابق.

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