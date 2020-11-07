إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من المليونين

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 1842463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» في القارة الإفريقية. وأفاد المركز في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1542849 حالة تعاف منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، و44843 حالة وفاة، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تعتبر من الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات.



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