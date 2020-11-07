السعودية اليوم / السنغال تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن اجمالي الإصابات بلغ 15 الف و657 إصابة مع استقرار حالات الوفاة في حدود 326 حالة وفاة, إضافة إلى 23 حالة تعافي .

// انتهى //

17:47ت م

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داكار 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن اجمالي الإصابات بلغ 15 الف و657 إصابة مع استقرار حالات الوفاة في حدود 326 حالة وفاة, إضافة إلى 23 حالة تعافي .// انتهى //17:47ت م0065

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