

الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين، وقد تم القبض عليهم ( ثلاثة مواطنين ، جميعهم في العقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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17:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص استولوا على مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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