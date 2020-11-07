السعودية اليوم / ليبيا تسجل595 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس كورونا



طرابلس 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر020 2 واس

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز أنه تسلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاء منها 1564 عينة سالبة، و 595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة .

وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألفًا و39 حالة، مازال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفي 920 مصابًا .

// انتهى //

17:11ت م

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طرابلس 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر020 2 واسأعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، فيما تماثل 619 مصابًا للشفاء .وأوضح المركز أنه تسلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاء منها 1564 عينة سالبة، و 595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة .وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألفًا و39 حالة، مازال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفي 920 مصابًا .// انتهى //17:11ت م0052

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