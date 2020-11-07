السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي غداً



نجران 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية بنجران غداً في استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء الثاني من الشهر المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج‏ بالإضافة الى درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرنامج كمعيار مفاضلة في حال كان عدد المتقدمين أكثر من عدد المقاعد المحددة بالطاقة الاستيعابية للقبول بالتخصص.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب "برمجيات" وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

وبين أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

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17:07ت م

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