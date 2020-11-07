

تونس في ٢١ ربيع الأول ١٤٤٢ ه الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ م واس

سجلت تونس 1584 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الاصابات وصل بذلك إلى 67918 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي إضافة إلى وصول إجمالي حالات وفيات بالفيروس الى 1753 حالة وفاة و 46192 حالة تعافي .

//انتهى //

16:37ت م

0048



تونس في ٢١ ربيع الأول ١٤٤٢ ه الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ م واسسجلت تونس 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 48 ساعة الماضية و32 حالة وفاة .وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الاصابات وصل بذلك إلى 67918 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي إضافة إلى وصول إجمالي حالات وفيات بالفيروس الى 1753 حالة وفاة و 46192 حالة تعافي .//انتهى //16:37ت م0048

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.