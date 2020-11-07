السعودية اليوم / متنزه خزاز بدخنة .. التناغم مع مكونات البيئة



بريدة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

يحيط متنزه خزاز بمنطقة القصيم بالجبال المشهورة تاريخياً ومنه أخذت التسمية ، وجاء المشروع متناغماً مع مكوناته البيئية ليحقق درع التميز السياحي كأفضل مشروع لبلديات مناطق المملكة عام 2015 م .

ويزدان الموقع في مدينة دخنة إلى الجنوب الغربي من المنطقة بشلالاته المنحدرة من قمة الجبل بارتفاع 50 متراً ، وبتفاصيله على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع، يشغل البساط الأخضر حيز 100 ألف متر مربع، يتخلله ممرات للمشي بأطوال 1250 متراً ، و 1100 متر ، وآخر رملي بطول 300 متر ، وأربعة مواقع لألعاب الأطفال بمساحة أربعة آلاف متر فرشت أرضيتها بالنجيلة الصناعية متعددة الألوان بسماكة عالية ، إلى جانب ساحة لإقامة الفعاليات، ومسارات لعربات الخيول، والدرجات ، وملعبين لكرة القدم بمساحة 900 متر.

وعلى امتداد المتنزه خصصت 28 جلسة مغلقة مساحة الواحدة منها 24 متراً ، فضلاً عن المرافق العامة من دورات مياه مواقف تتسع لـ 800 سيارات ، وموقعا للتسوق وآخر للأسر المنتجة.

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16:28ت م

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