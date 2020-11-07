ترامب يلمح لوجود تزوير في نتائج ولايات متأرجحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوجود عمليات تزوير في نتائج بعض الولايات التي لم تحسم أمرها حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات صحفية، مساء السبت، إن استمرار استلام الأصوات الانتخابية بعد موعد إغلاق صناديق الاقتراع، الثلاثاء الماضي، أدى إلى تغير النتائج في ولايات متأرجحة من بينها بنسلفانيا.



تلميحات الرئيس ترامب بوجود تزوير أو تلاعب في النتائج ليس الأولى، فقد طعن الفريق القانوني لحملة ترامب الانتخابية في نتائج بعض الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، دون أن يذكر ولايات محددة أو أمثلة على عمليات تزوير مزعومة: "سنطعن على (نتائج) جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".



ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش من يوم السبت.



وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.