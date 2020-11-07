شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ممطرة في 9 مناطق.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-07 الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ممطرة في 9 مناطق.. غداً متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار التقلبات الجوية على مستوى مناطق المملكة المختلفة، غدًا الأحد. كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة كذلك مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) وعلى مرتفعات جازان، عسير، الباحة . وتضمنت توقعات الأرصاد أيضا تكون السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك .



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