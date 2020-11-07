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غداً.. بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها ، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية ، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة .
ودعت الجامعة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26-3-1442هـ.
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