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2020-11-07 كورونا يضرب البيت الأبيض.. إصابة 5 مسؤولين كبار بالفيروس الخطير متابعات الخليج 365 - متابعة أكد موقع “بلومبرج” الأمريكي اليوم السبت، إصابة 5 من كبار مسؤولي البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد أو “كوفيد 19”. وأعلن الموقع عن إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك مادوز بفيروس كورونا المستجد. وقالت “بلومبرج” إنه بالإضافة إلى مادوز، أصيب المسؤول بحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، نيك ترنر، بفيروس كورونا. وذكرت مجلة “نيويورك” أن مادوز كان متواجداً في البيت الأبيض حينما كان لديه الفيروس، وذلك برفقة الرئيس دونالد ترامب، وابنته ميلانيا وزوجها جاريد كوشنر، ونجل ترامب، دونالد ترامب الابن.



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