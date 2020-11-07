الكويت تسجل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 131205 حالات، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 808 حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في بيان ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.

وأضاف البيان أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصاً.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

