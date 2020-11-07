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2020-11-07 الغذاء والدواء: 5 طرق للكشف عن المستحضرات الصيدلانية الرديئة لتجنب حدوث المشاكل الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الطرق التي يمكن من خلالها معرفة المستحضرات الصيدلانية الرديئة منعاً لحدوث مشاكل صحية. وأوضحت الهيئة أنه يمكن معرفة المستحضرات الصيدلانية الرديئة من خلال التالي: 1- عدم تطابق المعلومات الموجودة على العبوة الخارجية مع معلومات النشرة الداخلية .2- وجود تغير في لون أو شكل أو قوام أو رائحة أو طعم المستحضر . 3- وجود شوائب أو ترسبات في المستحضر . 4- سوء التغليف أو التعبئة . 5- وجود كمية خاطئة من المستحضر في العبوة .



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