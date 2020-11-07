الرياض تتصدر حالات الإصابة بـ كورونا بـ 64 حالة

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

عادت الرياض لتتصدر إصابات فيروس كورونا الجديدة بـ 62 حالة من مجموعة حالات الإصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وعددها 407 حالات.

وجاء توزيع الحالات كالتالي:

الرياض 64 حالة، المدينة المنورة 43 حالة، جدة 41 حالة، مكة المكرمة 27، حائل 23، ينبع 20، وادي الدواسر 16، خميس مشيط 12.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، أنه تم تسجيل 407 حالات جديدة بفيروس كورونا في المملكة ، وبذلك يصلي إجمالي عدد الإصابات 350,229 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 433 حالة تعافٍ، ليصل مجموع المتعافين إلى 336,966 حالة، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5525 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 7738 حالة، بينهم 758 حالة حرجة.



