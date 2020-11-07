، "أسوشيتد برس": الفريق الانتقالي لجو بايدن شرع في العمل استعداداً لتوليه مقاليد الحكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون انتظار إعلان فوزه المتوقع على الرئيس "ترامب"

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: إن الفريق الانتقالي للمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن شرع في العمل؛ استعداداً لتوليه مقاليد الحكم، دون انتظار إعلان فوزه المتوقع على الرئيس دونالد ترامب.

وصرح "بايدن" في كلمة ألقاها مساء يوم أمس الجمعة في ولاية ديلاوير: "فيما ننتظر إعلان النتائج النهائية، أريد أن يعرف الناس أننا لا نتريث لأداء المهام".



وأكد "بايدن" أنه والمرشحة لمنصب نائبة الرئيس عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس عقدا الخميس اجتماعاً افتراضياً مع خبراء في مجال الصحة العامة والاقتصاد، وبدآ عملهما في سبيل محاربة جائحة فيروس كورونا، محذراً من أن الوضع يزداد خطورة في عموم البلاد بشكل ملموس.

وتعهد "بايدن" باستخدام الفترة الانتقالية للقاء حكام جميع الولايات الأمريكية، وحثهم على فرض ارتداء الكمامات الإلزامي.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن السيناتور السابق عن ديلاوير ومساعد "بايدن" القديم، تيد كاوفمان، يقود الجهود الرامية إلى تمكين المرشح الديمقراطي من بدء تشكيل إدارة جديدة دون انتظار إعلان فوزه رسميا في السباق الانتخابي.