محمد بن مسعود - الدمام - جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في عدد الحالات أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 1,842,463 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في القارة الإفريقية. وأفاد المركز في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1,542,849 حالة تعافٍ منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، و44,843 حالة وفاة،مشيرًا إلى أن جنوب افريقيا تعتبر من الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 04:36 PM جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررًا في عدد الحالات إصابات "كورونا" في أفريقيا تقترب من حاجز المليونين إصابات "كورونا" في أفريقيا تقترب من حاجز المليونين أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 1,842,463 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في القارة الإفريقية. وأفاد المركز في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1,542,849 حالة تعافٍ منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، و44,843 حالة وفاة،مشيرًا إلى أن جنوب افريقيا تعتبر من الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات. الكلمات المفتاحية

، إصابات "كورونا" في أفريقيا تقترب من حاجز المليونين ،

المصدر : الخليج 365