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أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم أمس الجمعة، أنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار، لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأشارت الوكالة، في بيان صحفي، إلى أن التمويل سيمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقارب الـ65600 طن متري من القمح للسودان.
وقالت: "هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة، في التزام بقيمة 45 مليون دولار، لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي".
وأضافت أن "الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأمريكية"، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 04:37 PM
بمبلغ 20 مليون دولار منحتها لبرنامج الأغذية العالميالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمول شراء القمح للسودان
أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم أمس الجمعة، أنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار، لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأشارت الوكالة، في بيان صحفي، إلى أن التمويل سيمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقارب الـ65600 طن متري من القمح للسودان.
وقالت: "هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة، في التزام بقيمة 45 مليون دولار، لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي".
وأضافت أن "الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأمريكية"، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.
، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمول شراء القمح للسودان ،
المصدر : الخليج 365
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