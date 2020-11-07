، كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض ،

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نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.
ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.
و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.
فيروس كورونا الجديد
كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07
نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.
ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.
و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
03:38 PM
ظهر مراراً دون ارتداء كمامة
نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.
ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.
و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.
، كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض ،
المصدر : الخليج 365
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