شكرا لمتابعة خبر عن رحالة سبعيني يكشف عن وصفة سحرية للتخلص من أمراض الشيخوخة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى رحالة سبعيني " أحمد الغامدي "، تجربته في التخلص من الأمراض مثل " الضغط والسكر " من خلال ممارسة الرياضة ، بعد التقاعد عن عمله.

وقال " الغامدي " لقناة " الإخبارية " : تفاجأت بعد إجراء التحاليل بعد التقاعد أن لدي ضغط وسكر وكولسترول، ولذلك لجأت إلى الرياضة، حتى لا أقضي باقية حياتي بين المستشفيات.

أضاف : بعد 3 أشهر أجريت تحاليل وكانت مختلفة عن تحاليل ما قبل ممارسة الرياضة وحققت نتائج مذهلة، مؤكدًا أنه يمشي في اليوم 6 إلى 8 كيلو واحيانًا يستخدم " الدراجة ".