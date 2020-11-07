شكرا لمتابعة خبر عن رحالة سبعيني يكشف عن وصفة سحرية للتخلص من أمراض الشيخوخة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى رحالة سبعيني " أحمد الغامدي "، تجربته في التخلص من الأمراض مثل " الضغط والسكر " من خلال ممارسة الرياضة، بعد التقاعد عن عمله.
وقال " الغامدي " لقناة " الإخبارية " : تفاجأت بعد إجراء التحاليل بعد التقاعد أن لدي ضغط وسكر وكولسترول، ولذلك لجأت إلى الرياضة، حتى لا أقضي باقية حياتي بين المستشفيات.
أضاف : بعد 3 أشهر أجريت تحاليل وكانت مختلفة عن تحاليل ما قبل ممارسة الرياضة وحققت نتائج مذهلة، مؤكدًا أنه يمشي في اليوم 6 إلى 8 كيلو واحيانًا يستخدم " الدراجة ".
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