شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة في 9 مناطق بالمملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت هيئة الأرصاد من استمرار التقلبات الجوية على مستوى مناطق المملكة المختلفة، غدًا الأحد. حذرت هيئة الأرصاد من استمرار التقلبات الجوية على مستوى مناطق المملكة المختلفة، غدًا الأحد. وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة كذلك مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) وعلى مرتفعات جازان، عسير، الباحة . كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك .

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