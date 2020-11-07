شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير سيارات يعلق على استضافة المملكة لبطولة فورملا1 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق بطل راليات الشرق الأوسط وخبير السيارات سلطان حمدي على استضافة المملكة لبطولة فورملا 1، قائلا:" استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يعتبر تحصيل حاصل لاستضافة الفورملا إي ".

وأضاف " حمدي " خلال حواره عبر قناة " إم بي سي ":" وجود فورملا1 في المملكة كان حلما ومن ضمن توجيهات التحول لرؤية 2030 "، لافتا:" هذه أسس وقواعد بناءً لهذا التوجه لرؤية 2030 من خلال دعم الرياضة وخلق وظائف جديدة بما يخص رياضة السيارات ".

وأشار " حمدي " :" وجود المملكة على خارطة رياضة السيارات بدأ من عام 1979 بدعم شركات خاصة وشركات حكومية في المملكة "، منوها إلى انطلاق الاتحاد السعودي لرياضة السيارات وعلاقته القوية لتطوير الرياضة الداخلية.

وأبان:" رالي حائل في نسخته الثالثة كان رالي دولي منذ ٦ سنوات، وتم الإعلان عن عودة رالي حائل منذ أسبوعين أنه رالي دولي، بالإضافة إلى رالي الشرقية "، موضحا:" المملكة عندها القدرة والكوادر والقوة علي أنها تستطيع تنظيم فاعلية كاملة لتبهر العالم بها ".