شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على عقلة الصقور غرب القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على عقلة الصقور غرب القصيم. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على عقلة الصقور غرب القصيم. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على بعض المناطق منها " القصيم ".

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