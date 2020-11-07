شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام بشأن صرف 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بـ"كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الوزراء أن قرار صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس "كورونا" ، يتم تنفيذه بعد تشكيل لجنة لوضع الإجراءات اللازمة.

وتضمن قرار المجلس، تشكيل لجنة من المجلس الصحي السعودي، تضم في عضويتها ممثلين من المجلس ومن وزارات: الصحة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء صرف مبلغ نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس "كورونا" الجديد، من العاملين بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، سعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة داخل المملكة بالفيروس في 7 / 7 / 1441هـ.