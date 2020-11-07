شكرا لمتابعة خبر عن طالبة بالرياض توثق تجربتها اليومية مع منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت إدارة تعليم الرياض مقطع فيديو لطالبة تتحدث عن قصة تعلمها عبر منصة مدرستي وكيف بدأ عامها بالتعليم عن بعد.
وقالت الطالبة عهد الزهراني خلال الفيديو: " مدرستي في منزلي وعائلتي بجانبي تقوم بدعمي ومساعدتي خلال متابعة المنصة"
وأكدت الطالبة أن معلماتها تقومن بإيصال المعلومة بطريقة سهلة وميسرة، مشيرة إلى انها قبل بداية فتح المنصة تقوم بتجهيز الأدوات وأداء ببعض التمارين .
ولفتت الطالبة إلى حرصها على حضور كل دروسها وتجيب على كل الأسئلة وتلقي أشادات واسعة من معلماتها.
وأضافت أنها بعد انتهاء اليوم الدراسي تقوم بحل الواجبات والتحضير لدروس اليوم التالي، ونصحت الطالبة زملائها بالتركيز والانضباط أثناء الحصص.
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