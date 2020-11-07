شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": 5 طرق للكشف عن المستحضرات الصيدلانية الرديئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت طرق معرفة المستحضرات الصيدلانية الرديئة منعاً لحدوث مشاكل صحية ، وذلك من خلال التالي : كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت طرق معرفة المستحضرات الصيدلانية الرديئة منعاً لحدوث مشاكل صحية ، وذلك من خلال التالي : 1- عدم تطابق المعلومات الموجودة على العبوة الخارجية مع معلومات النشرة الداخلية . 2- وجود تغير في لون أو شكل أو قوام أو رائحة أو طعم المستحضر . 3- وجود شوائب أو ترسبات في المستحضر . 4- سوء التغليف أو التعبئة . 5- وجود كمية خاطئة من المستحضر في العبوة .

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