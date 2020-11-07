بالفيديو.. الأمن العام يكشف عن التوصل لمرتكبي 8 جرائم

كشف الأمن العام عن عددٍ من القضايا التي تم إلقاء القبض على المتورطين فيها خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى ثماني جرائم.

ونشر الأمن العام –عبر تويتر- فيديو أوضح من خلاله أنه تمَّ القبض على خمسة مقيمين من الجنسية المصرية امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة عن طريق إخفائها داخل حقائب سفر بطرق متعددة.

كما تمَّ القبض على 15 شخصًا من بينهم 13 مواطنًا ومقيمان من الجنسية اليمنية والسودانية ارتكبوا عددًا من جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات.

وتمَّ القبض على مواطنين استعرضا بسلاح ناري كان بحوذتهما وقاما بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية.

كما تمّ القبض على ثلاثة مواطنين أتلفوا جهازًا للرصد الآلي على أحد الطرق.

وتم القبض على أربعة أشخاص (مواطنين ومقيمين) سطوا على عدد من المنازل وسرقة محتويات السيارات.

وتم القبض على مواطن قام بصدم دورية المرور وحاول عقب ذلك الفرار من الموقع.

وتمَّ القبض على مواطن استدرج قائدي مركبات خدمة التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية وسلب ما معهم من أموال، وتم القبض على المتورطين في مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأشخاص عقب ملاسنة كلامية بينهم.

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