الأرصاد تنبه إلى سحب رعدية على محافظات عدة بمنطقة مكة

تستمر حتى التاسعة مساء
وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة، منها: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل وعرفات.
وذكرت الأرصاد، أن السحب الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء اليوم السبت.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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