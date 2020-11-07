الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على منطقة جازان تمتد حتى هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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