«شؤون الحرمين» تعلن كمية المطهرات المستخدمة في تعقيم المسجد الحرام يوميًّا

كشفت رئاسة شؤون الحرمين، أنه يتم تعقيم المسجد الحرام بآلاف اللترات يوميًّا من المطهرات صديقة البيئة.

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، نايف بن ذياب الجحدلي، في بيان تم نشره على موقع الرئاسة الإلكتروني، إن ساحات وصحن المطاف بالمسجد الحرام تحولت إلى خلية نحل على مدار الساعة، للقيام بعمليات التطهير والتعقيم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية لمنع وصول فايروس كورونا إلى الحرم الشريف.

وأضاف أنه يتولى تنفيذ عملية التعقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر أكثر من (4000) عامل وعاملة، يستخدمون يومياً آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.

وأوضح الجحدلي، أن عمليات التطهير يستخدم فيها (60) ألف لتر من المطهرات يومياً، صديقة للبيئة، كما يتم استخدام أكثر من (1200) لتر معطرات، و(470) معدة، فيما يستخدم (900) لتر معقمات أيدٍ يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، تعبأ في (300) جهاز معقم آلي للأيادي، وتستخدم قرابة (3500) لتر من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد.

وأضاف الجحدلي إلى وجود فريق من المتخصصين في المجال لمتابعة الأعمال اليومية وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم.

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