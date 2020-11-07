السعودية اليوم / باكستان تسجيل 20 حالة وفاة، و1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 1502 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 812 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317898 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6943 حالة وفاة .

// انتهى //

15:35ت م

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إسلام آباد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 341753 حالة، منها 16912 حالة نشطة .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 812 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317898 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6943 حالة وفاة .// انتهى //15:35ت م0039

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