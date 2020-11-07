السعودية اليوم / بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح غداً



السيح 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً ، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها ، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية ، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة .

‏ودعت الجامعة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 26-3-1442هـ.

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15:10ت م

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