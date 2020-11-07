السعودية اليوم / فلسطين تسجل 431 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله رام الله 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة، و431 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات .

// انتهى //

15:02ت م

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رام الله رام الله 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة، و431 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و438 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات .// انتهى //15:02ت م0035

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