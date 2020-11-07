السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 23399 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23399 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الحكومي المختص في رصد حالات كورونا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 642488 إصابة و 11226 حالة وفاة.

// انتهى //

12:51ت م

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برلين 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 130 حالة وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الحكومي المختص في رصد حالات كورونا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 642488 إصابة و 11226 حالة وفاة.// انتهى //12:51ت م0026

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